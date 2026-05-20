気軽に乗れる“最安ランクル”が登場！トヨタは2026年5月14日、新型「ランドクルーザーFJ」を発売しました。同車は2025年10月に世界初公開されており、「ランドクルーザー」シリーズをより多くの人に気軽に楽しんでもらいたいという思いから開発された、シリーズ最廉価モデルです。ランドクルーザーシリーズは、1951年に警察予備隊（現・陸上自衛隊）向け車両として試作された「トヨタ・ジープBJ型」をルーツとしています。【