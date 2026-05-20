スチール＆アルミニウムのボディで美しい仕上がりにイタリアのバイクメーカーであるイタルジェットは、2026年5月4日に新型モデル「Roadster 400 Founders Edition（ロードスター400ファウンダースエディション）」の先行予約受付を開始しました。全世界で777台のみの限定生産でしたが、予約が始まってからわずか46分で全数が完売となり、市場の高い関心を集めたことがうかがえます。【画像】わずか46分で完売！ イタルジェット