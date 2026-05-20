MUSEが、約4年ぶり通算10作目となるニューアルバム『The Wow! Signal』を6月26日にリリース。あわせて、最新シングル「Cryogen」のMVが公開されている。 （関連：ドリカム、Bon Jovi、Muse……和楽器バンドを形作る“ハイブリッドな音楽”とは？） 本作は、日本盤CDにボーナストラック2曲を含む全12曲を収録。宇宙の神秘や実存的な希望、未知の何かとの接触の可能性を融合させた、MUSE的スペースオ