赤ちゃんや小さな子どもを連れて電車に乗るとき、周囲への配慮に悩んだ経験はありませんか？とくに抱っこをしていると、子どもの足や荷物が周囲に当たらないか気になることもありますよね。今回紹介するのは、電車での出来事に疑問を感じたママの投稿です。『電車で1歳くらいの子どもを抱っこしたママが目の前に立ったので席を譲った。そうしたら、「立っていた方がうるさくしないので大丈夫です」と断られて、そのまま私の前に