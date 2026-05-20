＜ブリヂストンレディス 事前情報◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞今季1勝を挙げ、ポイントランキング2位の菅楓華は4日間大会の練習日、今季2勝目に向けて気合十分で練習場で汗を流していた。いつも通りボールを打っていると、スタッフからクラブを手渡されて快音を響かせる。よく見るとシャフトがカーボンだった。【写真】ツアー優勝者たちが続々テスト三菱ケミカルの米国発シャ