シンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（37）が19日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。産後の仕事復帰について語った。現在、6歳、5歳、0歳の3兄弟の母親の加藤。三男出産の後の仕事復帰について、「去年の8月に生んで12月にライブ」と明かした。MCのお笑いタレントの横澤夏子は「ライブ！？」とびっくり。タレントの藤本美貴は「4ヵ月後にはステージで歌ってる。ってことはその前にリハーサ