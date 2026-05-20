米プロフットボールNFLのオーナー会議が19日、フロリダ州オーランドで行われ、国際担当のNFL幹部、オライリー氏は将来的な海外戦略に「複雑さのあるアジア市場の中で日本はいい例になるだろう」と日本開催の可能性に言及した。AP通信などが伝えた。会議では来季以降、米国外での試合を最大10試合とすることが承認された。今季は9試合を予定。グッデル・コミッショナーは最終的には、16試合を目指すとしている。オライリー氏は