ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１９日（日本時間２０日）に敵地サンディエゴでのパドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数２安打１打点、１得点だった。打率２割７分２厘。チームは５―４で接戦を制し、１日でナ・リーグ西地区の首位に返り咲いた。初回先頭、右腕キャニングのカウント１―２からの４球目、外角の８９・２マイル（約１４３・６キロ）のスライダーを引きつけて逆方向へ。鋭いライナーは左翼線二塁打