【モデルプレス＝2026/05/20】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月19日、自身のInstagramを更新。手料理を披露した。【写真】LA在住の75歳有名女優「ヘルシーで体に良さそう」豚抜き豚汁含む手料理披露◆桃井かおり、こだわりの手料理披露桃井は「豚汁豚抜き（山芋、人参、蒟蒻）納豆、きんぴら、白菜漬け」とメニューを紹介。豚肉抜きの豚汁や白米、ネギを添えた納豆、ささがきごぼうのきんぴら、ざく切り