旅行系YouTuberの「おのだ」さんが2026年5月20日、「モバイルバッテリー発火」で車が廃車となってしまったことをXで報告した。「モバイルバッテリーの発火、本当に怖いです」おのださんは、海外旅行の様子や飛行機の情報などを発信しているYouTuberだ。20日朝の投稿で、「私の車ですがモバイルバッテリー発火で廃車となってしまいました」と報告。焼けこげた車内やパーツなどが写った車の写真や動画を公開した。「車内のドリンクホ