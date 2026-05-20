◇大相撲夏場所１１日目（２０日、東京・両国国技館）１０日目に霧島（音羽山）が負けて２敗が６人。大混戦となったが、力量的には霧島と若隆景（荒汐）が１歩リードしている。１１日目は両雄の直接対決が組まれた。まさに今場所の優勝を占う大一番。立ち合いの当たりはほぼ互角だろう。若隆景は前まわしを取って引き付けたい。過去の対戦成績は霧島の１２勝８敗だが、激しい相撲になるのは間違いない。同じ２敗の豪ノ山（武隈