旬の春アスパラ。そのままでもおいしいですが、お肉を巻くとボリュームがアップし、よりおいしく食べることができますよね！そこでアスパラ肉巻きレシピをご紹介します。 ▼メインのおかずに！肉巻きフライ アスパラの肉巻きをそのまま豪快にフライに！ボリューム満点でお子さんも喜んで食べてくれそうです。揚げることでアスパラがほくほく食感になりますよ。 ▼グリルでカリカリ焼き フライパンではなくグリルで焼くことで、