ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア2』のブルーレイ＋DVDセットが、20日に発売された。ブルーレイなどに収録されているボーナス・コンテンツから、ニックとジュディが“夫婦役”として空港で潜入捜査を行う、スリリングかつコミカルな“未公開シーン”が一部解禁された。【動画】『ズートピア2』本編に散りばめられたトリビア同映像は、初期の構想段階で制作されていたニックとジュディの潜入捜査シーンが描かれて