NHKの井上樹彦会長（68）が20日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、サッカー日本代表“森保ジャパン”が挑むサッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）の中継についてコメントした。井上会長は「地上波、BS、またインターネットで過去最大規模でお届けしますので、大会の感動や興奮をより多くの視聴者、国民に共有していただきたい、共有していただきたいと思います」とコメント。「“そのすべてをNHKで”と