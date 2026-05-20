資源エネルギー庁が２０日発表した全国のレギュラーガソリン平均価格（１８日時点、１リットル当たり）は、前週より２０銭低い１６９円２０銭だった。２週連続の値下がりとなり、補助金の効果で政府が目標とする１７０円程度の水準が続いている。