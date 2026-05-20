【富士そばアクションペン】 5月22日より順次発売 価格：1,298円 【拡大画像へ】 オリジナル文具・雑貨等を企画開発・販売するfunboxは、立ち食いそばチェーン「名代 富士そば」をモチーフとしたボールペン「富士そばアクションペン」を、5月22日より順次発売する。価格は1,298円。 「富士そばアクションペンは、ノック部分を下げると麺を掴んだ箸が上下に