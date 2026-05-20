【第16話】 5月20日公開 第16話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は5月20日、原作・森崎せり氏、マンガ・あのにむ氏による異世界ギャグマンガ「異世界ラブホテル こちらのお部屋はハーレムです」の第16話を竹コミ！にて無料公開した。 第16話では、ベアトラの同伴者としてパーティーに参加することになったリキ。国家の趨勢を握る女性たちが、自分を巡って火花を散らして