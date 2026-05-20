京都ハンナリーズは5月20日、青森ワッツへ期限付移籍していた岡部雅大との契約が満了になり、退団することを発表した。岡部はすでに移籍先が決定しているため、Bリーグの自由交渉選手リストには公示されない。 現在23歳の岡部は、184センチ77キロのシューティングガード。法政大学4年次の2024年7月に特別指定選手として京都へ加入した。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は青森へ