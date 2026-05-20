コメ兵ホールディングスが３日続伸している。午前１１時ごろに発表したブランド・ファッション事業の４月度売上高が前年同月比５１．５％増の２１４億９００万円となり、増収基調が継続したことが好感されている。商品化が順調に進み、前期に仕入れた商品を確実に販売できたことで、小売を中心に売上高が計画以上で推移した。一方、個人買い取り額は買い取り施策や出店効果により、１０９億５３００万円（前年同月比３６．