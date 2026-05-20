5月20日、須藤タイレル拓がファイティングイーグルス名古屋から滋賀レイクスへ移籍することが発表された。契約期間は2027－28シーズンまでの2年間で、3年目の2028－29シーズンは選手オプションとなる。 神奈川県出身で25歳の須藤は、184センチ78キロのポイントガード兼シューティングガード。横浜清風高校から、2020年8月に「第13回スラムダンク奨学生」としてアメリカへ