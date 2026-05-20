沖縄セルラー電話は上場来高値を更新。沖縄県で事業を行うＫＤＤＩ傘下の携帯電話会社であり、県内での圧倒的なシェアを強みに着実な成長を遂げている。今月８日に発表した２６年３月期通期決算は、営業利益が前の期比５．２％増の１８６億９３００万円と連続での最高益更新を達成。今２７年３月期も引き続き増益基調をキープする見通しを示した。 同社は長期にわたり増配を続けている企業として知られる。今期