EXILE B HAPPYが、4月29日にリリースした小島よしおとのコラボ楽曲「EXILE B おっぱっぴー ～風の船～（feat. 小島よしお）」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】EXILE B HAPPY、小島よしおとのコラボ楽曲「EXILE B おっぱっぴー ～風の船～」MV） 本楽曲は、オリジナルフレーズ“あっぷくぷー”や、小島のギャグである“おっぱっぴー”、“ピーヤ”