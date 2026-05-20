午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４４、値下がり銘柄数は１４０３、変わらずは１７銘柄だった。業種別では３３業種中１業種が上昇。値上がりはその他金融のみ。値下がりで目立つのは建設、非鉄金属、機械、卸売、ガラス・土石、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS