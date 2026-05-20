5月20日、シーホース三河は、須田侑太郎、西田公陽と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。両選手とも複数年契約を締結しており、須田は3年契約の3年目、西田は2年契約の2年目に突入する。 34歳の須田は、190センチ87キロのシューティングガード兼スモールフォワード。東海大学付属第四高校（現東海大学付属札幌高校）、東海大学の出身で、2014ʌ