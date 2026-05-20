※2025年11月撮影トップ画像は、天形星神社（てんぎょうせいじんじゃ）。長崎ふれあいの森の中にある極めて珍しい名称の神社です。社名碑。場所は、流山おおたかの森駅と東武アーバンパークライン豊四季駅の中間辺りから、西南に1kmくらいです。流山おおたかの森駅から歩くと20分くらい。※2025年11月撮影「流山100か所めぐり㊽天形星神社」がありました。※2025年11月撮影記載内容は以下です。「江戸時代初期創建の野々下と