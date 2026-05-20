開催：2026.5.20 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 6 - 14 [アスレチックス] MLBの試合が20日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアスレチックスが対戦した。 エンゼルスの先発投手はリード・デトマーズ、対するアスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペスで試合は開始した。 3回表、2番 ニック・カーツ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチッ