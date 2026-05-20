開催：2026.5.20 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 1 - 2 [Wソックス] MLBの試合が20日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとWソックスが対戦した。 マリナーズの先発投手はブライス・ミラー、対するWソックスの先発投手はアンソニー・ケイで試合は開始した。 1回裏、5番 パトリック・ウィズダム 6球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へで