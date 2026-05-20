こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。最近ますます人気が高まっている韓国グルメ。手軽に本格韓国料理を楽しめる「bibigo（ビビゴ）」シリーズをスーパーで見かける機会も増えましたよね！そんなbibigoから、この春夏に向けて新商品・リニューアル商品全13品が登場！今回はその中から、特に気になった3商品を実際に食べてみたのでレポートします♪■水も油も不要!?「bibigo マンドゥ餃子」が想像以上