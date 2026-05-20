20日14時現在の日経平均株価は前日比1034.27円（-1.71％）安の5万9516.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は144、値下がりは1403、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は277.56円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が149.84円、フジクラ が77.03円、ファナック が57.49円、信越化 が38.05円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均