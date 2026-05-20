2026年5月19日、中国メディアの第一財経は、スバルの利益が激減し、電気自動車（EV）の投入延期とガソリン車拡充へ転換したと報じた。記事は、スバルの25年度決算において、売上高が前年比2．1％増の4兆7850億円と微増した一方、営業利益は同90％減の約401億円、純利益は同73％減の908億円になったと紹介した。また、連結総生産台数が前年比7．0％減の88万台、連結販売台数が前年比4．3％減の89万6000台になったと指摘。群馬県太田