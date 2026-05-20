アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘について、「直ぐに終わらせられる」と主張しました。アメリカトランプ大統領「（イランとの戦闘を）我々は直ぐに終わらせられるだろう。彼らが核兵器を手にすることなく、非常に円満な形で解決できるはずだ」トランプ大統領は19日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について、「相手側は合意を強く望んでおり、この状況にうんざりしている」と主張した上で、戦闘の早期の終結が可能だと