タレントの辻希美さんが、元なでしこジャパンの澤穂希さん、元メジャーリーガーの松坂大輔さんとともに「暑熱対策サミット2026」に登場しました。 【写真を見る】【 辻希美 】長男が「熱中症で搬送された」過去を告白 真夏の部活に「毎日氷水を持って見に行っていた」5児の母である辻さんは?今は簡単に「外で遊んでらっしゃい」って言えなくなっている?と吐露。?滑り台が（熱くて）滑れない、鉄棒も熱くなっているので夏場に