中東情勢の緊迫化が続いていることを受けて、日本貿易会の安永会長は、「危機がどこまで続くかは誰も予見できない」として、事態の長期化を見据えた対応を進める必要があるとの考えを示しました。日本貿易会安永竜夫 会長「ホルムズ海峡の航行の安全確保、そして依然ペルシャ湾内に留まっている船舶、船員の皆さまの安全確保を強く求めるとともに事態の一刻も早い沈静化・正常化を強く期待します」日本貿易会の安永会長はけ