福岡ソフトバンクホークスは、7月1日からみずほPayPayドーム福岡で開催する『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』で、4組のアーティストと2人のDJの出演を発表した。【画像】Crystal KayやTRFら豪華アーティストが『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』に登場『鷹祭 SUMMER BOOST』では、豪華ゲストによるパフォーマンスを実施し、球場全体が一体となって盛り上がる特別な演出をお届け。各試合終了後に行う音楽ライブの出演アーティストに、初日はC