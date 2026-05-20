「大相撲夏場所・１１日目」（２０日、両国国技館）幕下最下位格で初土俵を踏んだ大森（２２）＝追手風＝がプロ初黒星を喫し５勝１敗となった。東三段目６枚目の旭富士（伊勢ケ浜）に寄り切られた。旭富士は無傷６連勝で、序ノ口デビューから２０連勝とした。モンゴル出身で研修生時代から伊勢ケ浜部屋の関取衆と五分以上に渡り合い、“史上最強の新弟子”の異名を誇る旭富士。大森は端正な顔立ちとスピードを生かした勝ちっぷ