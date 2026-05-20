NHKは20日、コンテンツの海外展開強化するため、大河ドラマや連続テレビ小説、ドラマ10などで放送した過去の人気コンテンツ計19作品を順次世界配信することで米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）と合意したと発表した。NHKはこの取り組みについて「放送法に基づき、配信事業者からの求めに応じて、NHKの良質なコンテンツを有料で提供するもの」と、「インターネットを通じて国や地域、時間の制約を越えて視聴される