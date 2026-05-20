きょう午前、鹿児島県の奄美地方で最大震度5強を観測する地震があり、沖縄県では震度3が観測されました。この地震による津波の心配はありません。きょう午前11時46分ごろ、沖縄本島近海で地震があり、鹿児島県の与論町で震度5強、沖縄県の国頭村で震度3、那覇市では震度2を観測しました。震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは速報値で5.9と推定されています。報告「時刻は午前11時45分を過ぎたところです。那覇市