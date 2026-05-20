「マリナーズ１−２ホワイトソックス」（１９日、シアトル）ホワイトソックスが土壇場で逆転に成功し、再び貯金を「２」に戻した。村上宗隆内野手が九回先頭で選んだ四球から好機を広げ、試合をひっくり返した。１点を追う九回だった。先頭の村上がＡＢＳチャレンジを味方につけ、しっかりと四球を選んだ。直後に代走が送られた中、バルガスが右胸に死球を受けて好機を拡大した。１死後、マイドロスとベニンテンディが連続