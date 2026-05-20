日本将棋連盟は20日、今年度の通常総会（6月5日）で議題となる制度改正案を以下の2点、公開した。（1）棋士編入試験の受験資格を通算3回得た者に、フリークラスでの四段昇段の権利を付与すること（2）奨励会三段リーグで次点2回を得た者に、C級2組での四段昇段の権利を付与すること（現行はフリークラス）【解説】（1）アマチュアまたは女流棋士がプロ相手の公式戦で所定の成績を収めた場合、棋士編入試験受験資格を得る。