北京を訪問しているロシアのプーチン大統領と中国の習近平国家主席による首脳会談が、始まりました。【映像】握手を交わすプーチン氏＆習氏中ロ首脳会談は日本時間午後0時半ごろ、北京の人民大会堂で始まりました。習主席は会談の冒頭で、「両国は数多くの試練の中で絶えず信頼と協力を深めてきた」と述べ、「世界の主要大国である中国とロシアは、長期的な戦略的視点でそれぞれの国家の発展を後押ししていくべきだ」などと