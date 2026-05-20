「パドレス４−５ドジャース」（１９日、サンディエゴ）ドジャースが九回に勝ち越しの１点を奪った。パドレスの絶対守護神・ミラーを攻略した。１死からマンシーが四球を選んで出塁した。ここでロバーツ監督が代走・コールを告げた。カウント１ボールからの２球目、コールがスタートを切ったが、ミラーがプレートを外して一、二塁間に挟まれたかに思われた。しかしミラーが一塁へ悪送球。一気に１死三塁と好機が広がった。