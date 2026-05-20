記事ポイント2026年5月29日（金）より全国のアカチャンホンポで販売開始、税込34,100円ヒップオンシートとマグネットバックルで片手装着が可能な設計を採用日本製メッシュ生地TECMATELIA（テクマテリア）使用、UPF50+のUVカット機能付き 日本で最も長い歴史を持つ抱っこひもメーカー、LUCKY industries（ラッキーインダストリーズ）のベビー用品ブランドPittoresk（ピトレスク）が、新作の抱っこひも「BABY CARRIER ON Pittor