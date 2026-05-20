「アイアンマン」「アベンジャーズ」シリーズに登場するナターシャ・ロマノフ / ブラック・ウィドウ役などで知られる女優スカーレット・ヨハンソン(41)が、日常のスキンケアルーティンが自身を落ち着かせ、「自分らしくいられる」助けになっていると語った。ヤフー!のインタビューでスカーレットは、「美しさは『直すもの』じゃなくて、『支えるもの』であるべき」と、自身の考