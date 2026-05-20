記事ポイント清塚信也とNHK交響楽団メンバーによる全国13公演のツアーが2026年秋に開催されますクラシックの名曲から映画・ドラマのサウンドトラック、清塚信也のオリジナル曲まで多彩なプログラムが届けられます東京公演は2026年10月25日（日）、Bunkamuraオーチャードホールで開催されます ピアニスト・清塚信也とNHK交響楽団メンバーによるコンサートツアー「清塚信也 with NHK交響楽団メンバー 〜カラフル・ミュージック