記事ポイント赤べこの絵付け体験後に使える透明エアパッケージが公式X投稿で1週間231万インプレッションを突破自分で絵付けした赤べこを外から見える状態で持ち歩けるデザインで、会津観光の新しい楽しみ方として注目を集めています体験料金は1,430円（税込）、所要時間は約30〜60分で未就学児から大人まで参加できます 福島県会津若松市の赤べこ絵付け体験型店舗・アカベコランドが2026年5月1日に公式X（旧Twitter）に投稿し