記事ポイント「CODE BLUE 2026」トレーニングが前年4コースから8コースへ倍増、2026年11月11日〜15日に開催AIレッドチーミング・ブラウザフォレンジック・DevSecOpsなど最先端8コースが出揃うカンファレンス早期割引チケット（78,000円税込）は5月31日まで販売 日本最大級のサイバーセキュリティ国際会議「CODE BLUE 2026」のトレーニング全8コースの概要が発表されます。2026年11月11日（水）〜15日（日）の5日間、東京・新