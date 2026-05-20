記事ポイント和歌山県主催のインターンシッププログラム「2026わかやまインターンシップ・キャリア」が2026年5月12日よりプログラムの公開と参加者募集を開始数時間〜1日程度の「ちょこっと仕事体験コース」と5日間以上の「がっつり就業体験コース」の2コースを無料で提供夏季実施の「がっつり就業体験コース」は2027年・2028年卒業予定の学生を対象に6月1日より登録受付開始 和歌山県が主催し、わかやま就職支援センター「は