記事ポイント阪神タイガース球団承認のアクティブ＆リカバリーウェア『虎着』が誕生特許機能素材「スパオール」を採用した2ライン展開、2026年6月10日より販売開始5月21日に大阪・心斎橋 角座のイベントで正式お披露目 阪神タイガースの応援スタイルに特化した機能性ウェアが誕生します。アレスは、阪神タイガース球団承認のアクティブ＆リカバリーウェア『虎着』を発表し、2026年6月10日（水）より販売を開始します。特許機