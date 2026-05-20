日本将棋連盟は２０日、６月５日の棋士総会でプロ棋士を目指す三段リーグの一部制度を改正する案を審議事項とすることを発表した。年に２度、棋士養成機関・奨励会で行われる三段リーグでは、毎回上位成績者２人がプロ入り（四段昇段）。加えて同リーグ３位や他棋戦での成績を加味した次点制度を利用し、昇段も可能だ。次点制度を利用して昇段した棋士は、順位戦などに参加できないフリークラスとしてきた。今回の案では「奨