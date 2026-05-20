日本将棋連盟は２０日、６月５日の棋士総会で棋士編入にあたり棋士編入制度の改正案を審議事項とすることを発表した。現行の規定ではアマチュア棋士と女流棋士がプロ入り（四段昇格）するには所定の成績【※】を収めた上で、棋士編入試験５局で３勝を挙げることが必要とされている。今回の改正案では「棋士編入試験の受験資格を通算３回得た者に、フリークラスでの四段昇段の権利を付与すること」を提案。連盟は「棋士編入試験